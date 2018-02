Morre compositor Jerry Ragovoy Jerry Ragovoy, que escreveu ou colaborou em baladas de sucesso dos anos 1960, incluindo o hit dos Rolling Stones Time Is on My Side e músicas de Janis Joplin como Piece of My Heart, Cry Baby and Try (Just a Little Bit Harder), morreu no último dia 13, em Manhattan, aos 80 anos. A causa de sua morte foi um derrame cerebral. Ragovoy iniciou sua carreira em 1953, na Filadélfia, onde nasceu. Em 1962, ele se mudou para Nova York, tornando-se, em 66, chefe de artistas e de repertório da Warner Brothers Records. Em sua trajetória, contribui com série de músicos. Em 2008, o selo Ace lançou o CD The Jerry Ragovoy Story: Time Is on My Side, 1953-2003. / NYT