Morre comediante Ed McMahon, famoso pelo 'Tonight Show'

O humorista e apresentador americano Ed McMahon, conhecido durante mais de 30 anos por seu papel no programa "The Tonight Show" com Johnny Carson, faleceu na madrugada desta terça. 23, aos 86 anos de idade, informa a imprensa local.

McMahon morreu na madrugada desta terça-feira no Centro Médico Ronald Reagan UCLA em Los Angeles, segundo informou a rede "MSNBC", citando como fonte da notícia o empresário de McMahon, Howard Bragman.

O agente não especificou a causa da morte, já que, segundo disse, McMahon sofria de vários problemas de saúde nos últimos meses.

McMahon foi hospitalizado em fevereiro último por pneumonia, e tinha sido diagnosticado com câncer nos ossos.

O mítico humorista, que popularizou sua particular maneira de apresentar a Carson no palco, com o grito de "aqui está Johnny", também fez várias aparições em anúncios de TV e rádio.

Nos últimos tempos, McMahon passou por dificuldades financeiras. Há um ano se soube que o apresentador não podia pagar a hipoteca de sua casa milionária, algo que admitiu ao vivo, e diante de milhões de espectadores, no programa do comunicador Larry King na "CNN".

Sua esposa Pamela disse que as pessoas podiam pensar que, devido a sua popularidade, McMahon tinha milhares de dólares em sua conta, mas que, na verdade, a família se viu surpreendida em uma hipoteca que não podia pagar.

O magnata Donald Trump, em um gesto de ajuda ao humorista, comprou em agosto a casa junto ao banco e chegou a um acordo com McMahon para alugá-la, para que o comediante pudesse seguir vivendo no local com sua família.

McMahon se casou três vezes, e teve seis filhos - um deles morreu de câncer em 1995. EFE