Morre Cláudio Chirinian, o ET do programa do Gugu

O humorista Cláudio Chirinian, de 46 anos, o ET, que fez dupla com Rodolfo, no SBT, morreu na madrugada desta terça-feira, 2, no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, na zona sul da capital.

Chirinian estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última quinta-feira, 28, e apresentava problemas pulmonares gerados pelo tabagismo, segundo o hospital.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O humorista morreu à 1h30, de parada cardíaca em decorrência de choque séptico, broncopneumonia e insuficiência renal, de acordo com nota do hospital. O corpo do humorista será velado no velório Bela Vista, em Osasco.

O personagem ET ficou famoso por integrar a dupla ET e Rodolfo, que se apresentava no programa dominical Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato, atualmente na Record. Em seu quadro, a dupla fazia brincadeiras com celebridades e se apresentava ao vivo no palco.