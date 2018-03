Morre Charles Durning, ator de Tootsie e Golpe de Mestre O ator norte-americano Charles Durning, indicado duas vezes para o Oscar e que atuou em filmes como Tootsie e Golpe de Mestre, morreu anteontem, aos 89 anos, em sua casa em Nova York. Durning, que participou de mais de 100 produções cinematográficas, além de programas de TV, teve sua morte relacionada a causas naturais, segundo informou seu agente à revista People. Nascido em 1923, o ator esteve entre os soldados americanos que desembarcaram na Normandia durante a 2.ª Guerra. Foi ferido na perna e sobreviveu ao massacre. Antes de entrar para a carreira artística, foi motorista de táxi, guia turístico, pintor e agente postal até ser contratado pelo New York Shakespeare Festival como ator de teatro. Seu primeiro grande papel no cinema ocorreu em 1973, quando interpretou um policial corrupto ao lado de Robert Redford no filme Golpe de Mestre. Foi indicado para o Oscar em 1983 por sua atuação em A Melhor Casa Suspeita do Texas e no ano seguinte com a comédia Sou ou Não Sou?, de Mel Brooks. Outros destaques de sua carreira são ainda os filmes Dick Tracy e Um Dia de Cão. / EFE