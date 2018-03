MORRE CARON, ESCRITOR E LADRÃO O autor canadense e famoso ladrão de banco Roger Caron morreu anteontem, aos 73 anos, em Cornwall, no Canadá. Ele sofria do Mal de Parkinson desde o início da década de 1980. Roger Caron venceu, em 1978, o mais prestigiado prêmio literário de seu país, o Governor General's Non-fiction Award, por seu livro de memórias Go Boy!, escrito na prisão. A obra conta os 24 anos que ele passou encarcerado. Além de Go Boy!, o escritor lançou outros três livros. Caron ficou conhecido por sair da prisão mais de uma dúzia de vezes. Em 1993, ele foi condenado por sete crimes e preso enquanto roubava uma loja em Ontário. / AP