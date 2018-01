Morre Carminha Mascarenhas Morreu na segunda-feira e foi enterrada ontem a cantora Carminha Mascarenhas, estrela da Rádio Nacional nos anos 50 e crooner do Copacabana Palace. Ela tinha 81 anos e morava no Retiro dos Artistas. Amigos contaram que o último desejo, não realizado, era segurar no colo a bisneta recém-nascida, neta de seu filho Raul Mascarenhas. Carminha tinha orgulho do passado de glória, que incluiu 20 LPs gravados em oito anos e shows no Uruguai, Paraguai e Argentina. Era intérprete de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Ary Barroso e Newton Mendonça. Aos 70 anos, passou a integrar o espetáculo As Cantoras do Rádio.