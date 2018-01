Morre cantor de soul Al Wilson na Califórnia O cantor de soul Al Wilson, que chegou ao topo das paradas pop norte-americanas em 1974 com a canção "Show and Tell", morreu na segunda-feira, segundo a mídia local. Wilson não resistiu a uma insuficiência renal e morreu em um hospital em Fontana, cidade que fica aproximadamente a 80 km a leste de Los Angeles, disse o jornal Inland Valley Daily Bulletin. Ele tinha 68 anos. Nascido no Mississippi, Wilson lançou sua primeira música, "The Snake", em 1968. "Show and Tell" ficou uma semana no primeiro lugar da parada Billboard 100, em janeiro de 1974. A balada romântica foi escrita e produzida pelo criativo compositor Jerry Fuller e gravada pela primeira vez por Johnny Mathis. (Reportagem de Dean Goodman)