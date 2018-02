Morre cantor britânico de música Pop Dave Dee O cantor britânico de música pop Dave Dee morreu nesta sexta-feira, 9, aos 65 anos após uma batalha de três anos contra o câncer. Dee, que deixou a Polícia para se dedicar à música, continuou cantando com sua banda - batizada Dave Dee, Dozy, Beeky, Mich and Tich - até praticamente o final de sua vida. O grupo conseguiu dez sucessos musicais na Grã-Bretanha, incluindo um primeiro posto em 1968 com The Legend of Xanadu. A primeira vez que colocaram uma canção nas listas de sucessos foi em dezembro de 1965 com You Make it Move, que chegou ao número 26. Outros singles bem-sucedidos são Hideaway, Hold Tight!, Bend It!, Touch Me, Touch Me!, Okay e Save Me. O grupo fez nos últimos meses alguns shows na Grã-Bretanha e na Alemanha e tinha se comprometido a realizar mais oito shows antes do final de abril.