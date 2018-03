MORRE CAKOFF

Criador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, evento que se tornou referência na cidade por movimentar diversas salas de exibição e por antecipar as principais produções mundiais, o jornalista Leon Cakoff morreu ontem aos 63 anos, vítima das consequências de um câncer cerebral. Seu velório seria realizado até as 12 horas de hoje na sede do Museu da Imagem do Som.

Nascido na cidade síria de Alepo em 12 de junho de 1948, ele se chamava, na verdade, Leon Chadarevian - o pseudônimo foi adotado anos depois, durante o regime militar no Brasil, como precaução devido à sua atuação política. Filho da diáspora armênia, Cakoff deixou a cidade síria aos 7 anos, instalando-se com a mãe e os irmãos no bairro do Tremembé, em São Paulo.

"O cinema, para mim, sempre foi sinônimo de viagem, desde que vi, aos 6 anos, em Alepo, Vinte Mil Léguas Submarinas", resumiu em 2006, quando lançou Ainda Temos Tempo (Cosac Naify), livro em que relata suas peripécias pelo mundo em busca de seus tesouros cinematográficos para a Mostra. De fato, embora formado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a paixão de Cakoff era o cinema.

Crítico cinematográfico em dois jornais populares, o Diário Popular e o Diário da Noite, nos quais uma mulher de biquíni era mais atraente que qualquer filme de arte na capa, ele se exasperava com a situação, que complicou a partir de 1971, quando começou a cobrir o Festival de Cannes. Lá, percebeu que filmes importantes não chegavam ao País, tanto por conta do rigor da censura como pelo descaso dos distribuidores. Leon queria que o público visse esses filmes. E, antes de ficar esperando o improvável acontecer, partiu para ação.

Começava, assim, a surgir a Mostra, o mais antigo e um dos melhores festivais de cinema do Brasil. Antes, porém, houve um período de preparação de três anos, que Leon chamava de 'pré-Mostra' - depois de consultar Pietro Maria Bardi, diretor do Masp, ele passou a organizar a programação de cinema da casa, uma semana por mês. Garantido o espaço, e o prestígio do Masp, Leon descobriu que poderia trazer filmes proibidos usando a mala diplomática de consulados e embaixadas. Durante três anos, fez isso, ampliando espaço, consolidando um público fiel, mudando a mentalidade das pessoas. Fazia também folhetos promocionais, nos quais o crítico Leon Cakoff se manifestava, avaliando a obra de diretores que o outro Leon, o exibidor, programava. Até chegar ao momento em que Bardi pediu que Leon criasse um evento para comemorar os 30 anos do Masp. Era 1977. Leon inventou a Mostra.

A primeira edição teve 18 filmes; as últimas ultrapassam 400. Nesse período, Leon ajudou a sedimentar a cultura cinematográfica do público. Já na terceira Mostra, exibiu os filmes de Manoel de Oliveira. Trouxe convidados até então desconhecidos, com Quentin Tarantino. "Obrigado por vocês estarem aqui e não lá fora, tomando sol", disse, no auditório do Masp, na tarde de um sábado de 1992.

