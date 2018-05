Morre cadela herdeira de US$ 12 milhões nos EUA

Helmsley, que foi proprietária da rede de hotéis Helmsley, deixou 12 milhões de dólares em seu testamento para cuidar da sua amada maltesa chamada "Trouble" em 2007, ano em que morreu. Um juiz reduziu o montante para 2 milhões de dólares.

Ainda que a morte de Trouble só tenha sido divulgada agora, a cadela morreu em dezembro aos 12 anos, disse Eileen Sullivan, porta-voz da organização de caridade Helmsley.

"Ela foi cremada e as suas cinzas estão sendo mantidas em privado. Os recursos designados para ela foram revertidos para a organização de caridade Leona M. e Harry B. Helmsley", disse Sullivan em comunicado.

Harry Helmsley era o falecido marido de Leona.

Sullivan se recusou a dar qualquer outro detalhe sobre Trouble. O jornal New York Daily News disse que a cadela estava aos cuidados do gerente do hotel Helmsley Sandcastle, em Sarasota, na Flórida.

Leona Helmsley era conhecida como a "rainha do mal" pela maneira que tratava funcionários do hotel. Ele ficou presa 18 meses por sonegação de impostos nos anos 1990.

(Reportagem de Robert Green)