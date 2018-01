MORRE BRITÂNICO RICHARD BRIERS O ator britânico Richard Briers, conhecido por suas aparições no cinema e na televisão, morreu aos 79 anos. O agente do ator, Christopher Farrar, declarou que ele morreu em sua casa, em Londres, no domingo. Briers sofria de enfisema pulmonar, diagnosticado há cerca de cinco anos. Ele já tinha parado de fumar havia dez anos quando recebeu o diagnóstico. Consagrado por sua participação na série The Good Life, nos anos 1970, também se notabilizou por suas interpretações em obras de Shakespeare. Participou da Kenneth Branagh's Renaissance Theatre Company e atuou em filmes como Muito Barulho por Nada. / AP