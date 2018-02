Morre Bob Welch, do Fleetwood Mac Aos 65 anos, Bob Welch, ex-vocalista e guitarrista da banda de rock britânica Fleetwood Mac foi encontrado morto em sua casa, na cidade de Nashville, na quinta. Segundo o porta-voz da polícia local, Don Aaron, Welch cometeu suicídio, pois foi encontrado morto pela mulher com um ferimento no peito. O músico foi guitarrista e vocalista do Fleetwood Mac de 1971 a 1974, quando gravou canções de sucesso como Sentimental Lady e Ebony Eyes. Em 1976, formou o grupo de rock Paris e saiu em carreira solo. A polícia relatou problemas de saúde recentes de Welch. Ele teria deixado uma nota de suicídio, encontrada por sua esposa. / AP