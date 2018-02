Morre Bob May, ator da série 'Perdidos no Espaço' Bob May, que ganhou notoriedade ao interpretar o Robô na série televisiva dos anos 60 Perdidos no Espaço, morreu aos 69 anos anteontem, de uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital Lancaster, em Los Angeles. May era um ator veterano que participou de centenas de filmes, muitos ao lado de Jerry Lewis, peças teatrais e seriados, como The Time Tunnel, McHale?s Navy e The Red Skelton Show. Também trabalhou como dublê entre os anos 50 e 60 nas séries Cheyenne, Surfside 6, Hawaiian Eye, The Roaring 20s e Stagecoach. Sua carreira na área de entretenimento completou 65 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.