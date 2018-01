Morre Bill Eppridge, fotógrafo que registrou o assassinato de Robert Kennedy

Bill Eppridge fez a célebre fotografia - em preto e branco - mostrando o senador Robert Kennedy sobre uma poça de sangue e ao seu lado um funcionário do hotel de Los Angeles onde ele fazia campanha no dia 5 de junho de 1968. Pré-candidato à Casa Branca, o irmão do presidente John Kennedy - assassinado em Dallas em 1963 - foi morto na noite em que venceu a primária democrata da Califórnia.

Bill Eppridge construiu quase toda sua carreira nas revistas Life e Sports Illustrated. Para a Life, cobriu conflitos na Amécia Latina, campanhas política, a chegada dos Beatles nos Estados Unidos, os Jogos Olímpicos. No momento, ele trabalhava em um livro de fotos dos Beatles nos Estados Unidos, que será lançado em 2014.