Morre Bernardo Jablonski O ator, diretor, roteirista e crítico teatral Bernardo Jablonski morreu ontem, aos 59 anos, no Rio de Janeiro. Ele lutava havia anos contra um câncer e estava internado desde o início de outubro na Clínica São Vicente, na Gávea. O velório está previsto para as 10 horas de hoje, no teatro Tablado, na Lagoa. Na televisão, ele ficou mais conhecido ao interpretar Aderbal, marido de Dirce (a atriz Mariana Santos), no humorístico Zorra Total. No cinema, Jablonski participou de filmes como Tropa de Elite e Tempos de Paz. No teatro, seu último trabalho foi o espetáculo Queda Livre. Com formação em psicologia, ele também teve diversos livros publicados.