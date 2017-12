Morre Béjart, um dos criadores da dança contemporânea O coreógrafo francês Maurice Béjart, um dos principais criadores da dança contemporânea mundial, morreu hoje, informou sua companhia de balé. Ele tinha 80 anos. A morte, segundo Eric Trol, administrador adjunto da companhia, ocorreu no início da madrugada de hoje no Centro Hospitalar de Lausanne. A morte, entretanto, não irá interromper as turnês e a programação de sua companhia de dança, estabelecida em Lausanne desde 1987. Os porta-vozes do Bejárt Ballet Lausanne (BBL) informaram que o coreógrafo deixou algumas orientações sobre como queria seu funeral. A cerimônia será laica e ocorrerá no mais tardar na próxima segunda-feira. Elementos dos ritos muçulmanos serão incorporados. Essa havia sido a segunda internação de Béjart por causa de problemas cardíacos e renal em menos de um mês. Béjart estava preparando sua nova produção que seria inaugurada no dia 20 de dezembro na Suíça, "Volta ao Mundo em 80 minutos". Pela manhã, os 35 dançarinos da companhia foram informados da morte. Mas optaram por seguir com a programação do ano. Entre os mais de cem funcionários do Béjart Ballet, o sentimento é de tristeza. "Estamos todos chocados e muito tristes, mas o show irá continuar", afirmou o Roxanne Aybek, porta-voz do grupo. Segundo a companhia, o coreógrafo pediu para acompanhar os avanços de sua próxima produção mesmo do hospital. Lausanne foi a terceira casa de Béjart. Sua companhia foi criada em 1954 em Paris, mas permaneceu por 27 anos em Bruxelas. Graças aos generosos subsídios dados pelas cidade suíça, o coreógrafo optou por se mudar para Lausanne, aos pés dos Alpes. "Com a morte de Maurice Béjart, perdemos um dos maiores coreógrafos de nossos tempos, um dos mais famosos e mais admirados", disse a ministra da Cultura francesa, Christine Albanel. Já para o ministro da Cultura da Suíça, Pascal Couchepin, a morte de Béjart "é uma grande perda para as artes e para a Suíça".