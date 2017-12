Morre Bat Masterson, lendário personagem western da TV

Sexagenários que ainda andavam de calças curtas devem se lembrar de Bat Masterson, o lendário herói de telefilmes por volta de 1960. Era interpretado por Gene Barry e suas aventuras no West selvagem eram narradas em telefilmes em preto e branco, de meia hora de duração cada um. Carlos Gonzaga criou a versão brasileira para a balada que introduzia os programas e que virou hit - ‘"No Velho Oeste ele nasceu/e entre bravos se criou/seu nome lenda se tornou... Bat Masterson! Bat Masterson!!"

O herói viveu suas aventuras na série produzida pela NBC entre 1958 e 61. No Brasil, passavam na TV Rio, na Tupi e, mais tarde, na Globo e no SBT. Gene Barry, que fazia o papel, tinha pinta de galã. Ele morreu na quinta, 10, em Los Angeles, aos 90 anos, de causas não anunciadas. Foi modelo e isso o credenciou para dar estilo ao almofadinha que o Bat da ficção era. Além da pistola na cintura, usava bengala, chapéu coco e ternos bem cortados. É muito difícil que na realidade tenha sido assim.

O verdadeiro Bat chamava-se William Bartley Materson, não era xerife nem delegado e sim, auxiliar do célebre Wyatt Earp. O que ninguém discute é que era bom de briga e tiro, e obstinado defensor da lei. Na telinha, o herói também curtia as mulheres - dançarinas de cancã em saloons movimentados - e não resistia a uma roda de pôquer nem a outra de uísque. Gene Barry cantava. Em 1961, veio ao Brasil e fez shows no Rio e em São Paulo.