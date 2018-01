MORRE AUTOR DE INDIGNAI-VOS! O filósofo alemão Stéphane Hessel, autor do popular manifesto Indignai-vos!, morreu ontem, aos 95. Hessel havia alcançado a fama recentemente, em 2010, com a publicação do manifesto que encorajou milhões de jovens pelo mundo afora a se indignarem com o status quo. O livro foi traduzido para mais de 30 línguas e vendeu cerca de 4 milhões de cópias. Nascido em Berlim, em 1917, Hessel mudou se para a França ainda pequeno. Foi capturado pela Gestapo durante a 2.ª Guerra Mundial e passou pelos campos de concentração de Buchenwald e Dora-Mittelbau. Em 1948, ajudou a redigir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. / EFE