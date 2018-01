Morre atriz que interpretou Aninna Brandel em 'Casablanca'

Joy Page, a atriz que interpretou a mulher búlgara recém casada Annina Brandel no filme Casablanca (1942), morreu aos 83 anos em Los Angeles, segundo informaram nesta quinta-feira, 24, meios de comunicação locais. O delicado estado de saúde de Joy que complicou devido a uma pneumonia e um derrame cerebral que acabaram lhe causando a morte na sexta-feira passada, 18. A atriz, enteada de um dos chefes fundadores dos estúdios Warner, Jack L. Warner, viveu seu momento de sucesso no cinema com sua estréia em Casablanca. Na época, o padrastro de Joy negou que a jovem, então com 17 anos, firmasse um contrato com a produtora. Joy continuou sua carreira cinematográfica por sua conta e apareceu ainda nos filmes como Kismet (1944) junto com Ronald Colan e Marlene Dietrich, Man-Eater of Kumaon (1948) e Bullfighter and the Lady (1951). Apesar de seus esforços, Joy se aposentou em 1962 depois de diversas interpretações, tanto no cinema como na televisão, que não lhe trouxeram o sucesso esperado.