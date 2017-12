"Com profunda tristeza, mas com grande gratidão por sua vida incrível, confirmamos o falecimento de Lauren Bacall", afirmou o espólio em uma conta oficial no Twitter.

Lauren foi casada com Humphrey Bogart de meados da década de 1940 até a morte dele, em 1957. Eles tiveram dois filhos.

(Reportagem de Mary Milliken e Piya Sinha Roy)