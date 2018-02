Morre atriz de ...E o vento levou

Morreu na quarta-feira de manhã em Fort Bragg, na Califórnia, a atriz Cammie King Conlon, que interpretou a filha de Scarlett O"Hara (Vivien Leigh) no clássico filme ...E o Vento Levou. Cammie tinha 76 anos e câncer nos pulmões. Ela tinha 4 anos quando fez o papel de Bonnie Blue Buttler, filha de Rhett Buttler (Clark Gable) e Scarlett no filme. A morte de seu personagem ao cair de um cavalo acaba por destruir o atribulado matrimônio de Rhett e Scarlett. Três anos depois, ela fez a voz de um animal no clássico Bambi, de Walt Disney. Também foi diretora de museu. Cammie costumava brincar que atingira o ápice da carreira aos 5 anos. / AP