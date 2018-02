Morre ator Ricardo Montalbán, de 'A Ilha da Fantasia'

O ator Ricardo Montalbán morreu em sua casa em Los Angeles nesta quarta-feira, aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada. O artista ficou conhecido especialmente por sua atuação na série de TV americana A Ilha da Fantasia, exibida de 1978 a 1984. Ele apareceu ainda como vilão na série de TV Jornada nas Estrelas, em um papel que reproduziu no cinema, em Jornada nas Estrelas 2 - A Ira de Khan, em 1982. Montalbán nasceu no México, onde fez vários filmes até se mudar para Hollywood, em 1946. Seu primeiro papel em uma produção americana foi em Fiesta, ao lado de Esther Williams. Ele voltou a contracenar com a atriz em On an Island With You e A Filha de Netuno. Entre outros filmes, Montalbán atuou em Sayonara, em 1957, em um elenco encabeçado por Marlon Brando. Montalbán era muito respeitado no meio artístico por seus esforços para criar oportunidades para latinos, em um ativismo que o ator acreditava ter prejudicado sua carreira, de acordo com o jornal americano Los Angeles Times. Na década de 70, o artista criou a Fundação Nosotros, que tinha o objetivo de melhorar a imagem e as perspectivas de emprego para latinos em Hollywood. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.