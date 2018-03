Morre ator Len Lesser, de Seinfeld O ator Len Lesser, famoso por interpretar o excêntrico Tio Leo no seriado Seinfeld, morreu anteontem, aos 88 anos, em decorrência de câncer. Um amigo dele informou que Lesser havia dado entrada semanas atrás em um centro de reabilitação perto de sua casa, na cidade de Burbank. Veterano da televisão e do cinema, ele havia aparecido em apenas 15 episódios de Seinfeld, mas seu personagem fez muito sucesso na série dos anos 1990. Nascido em Nova York, o ator começou a carreira na TV na década de 1950 e nos últimos anos participou da série Everybody Loves Raymond. O último trabalho de Lesser foi num episódio do seriado televisivo Castle. / REUTERS