Morre ator de TV Allan Melvin, aos 84 anos Allan Melvin, ator de produções de televisão como "The Phil Silvers Show," "All in the Family" e "The Brady Bunch," morreu, informou o Los Angeles Times neste sábado. Melvin também trabalhou em desenhos animados, fazendo a voz do Brutus em "Popeye". O ator não resistiu ao câncer e morreu em casa, em Los Angeles, na quinta-feira, disse o jornal, citando sua mulher, Amalia. Ele tinha 84 anos. (Dean Goodman)