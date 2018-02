MORRE ATOR DALE ROBERTSON O ator Dale Robertson, que participou de vários faroestes de Hollywood nas décadas de 1950 e 60, morreu aos 89 anos no sul da Califórnia, informou na quinta-feira o Hospital Memorial Scripps, de La Jolla. A morte, na verdade, aconteceu na terça-feira. Astro de filmes como Touro Sentado - O Último Guerreiro, Robertson estava com a saúde frágil fazia dois anos e, na semana passada, foi diagnosticado com câncer. O ator, que serviu na Europa e África durante a 2ª. Guerra Mundial, estrelou 60 filmes e programas de TV durante cinco décadas. Ele interpretou o agente especial Jim Hardie na série Tales of Wells Fargo, entre 1957 e 62. / REUTERS