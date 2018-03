Morre ator Andy Whitfield do seriado 'Spartacus' aos 39 anos

Whitfield interpretou o herói Spartacus no seriado da rede Starz quando foi lançado no ano passado. Ele também fez parte do filme de 2010 "The Clinic", e de "Gabriel", de 2007, mas teve que se afastar do papel no seriado devido à doença, um linfoma não-Hodgkin.

"Em uma bonita manhã ensolarada em Sydney, rodeado por sua família, nos braços de sua amada esposa, nosso belo jovem guerreiro Andy Whitfield perdeu sua batalha de 18 meses contra o linfoma", disse a esposa Vashti Whitfield, em comunicado.

O presidente da Starz, Chris Albrecht, disse que estava "profundamente triste" com a perda.

"Tivemos a felicidade de trabalhar com Andy em 'Spartacus' e descobrirmos que o homem que interpretou um campeão na tela também era um campeão na vida pessoal", afirmou Albrecht, em comunicado.

"Andy foi uma inspiração para todos nós ao enfrentar sua batalha pessoal com coragem, força e graça."

Whitfield nasceu em Gales e posteriormente se mudou para a Austrália. Devido à doença, ele foi substituído no seriado pelo ator australiano Liam McIntyre.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)