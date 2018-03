Morre Arthur C. Clarke, autor de '2001: Uma Odisséia no Espaço' O escritor Arthur C. Clarke, um pioneiro da ficção científica, famoso especialmente pelo livro "2001: Uma Odisséia no Espaço", morreu aos 90 anos no Sri Lanka. "Ele teve um ataque cárdio-respiratório", disse seu secretário pessoal, Rohan de Silva. Segundo ele, os médicos atribuíram o ataque a uma seqüela da poliomielite, doença que há anos o mantinha numa cadeira de rodas. Para celebrar sua "90a órbita do sol" em dezembro, o autor e teorista fez três desejos: Que os E.Ts me chamem, que o homem abandone seu hábito petroleiro e que o Sri Lanka encontre a paz. Naquela festa, com a presença da presidente da ilha, Mahinda Rajapaksa, Clarke contou que sua mente continuava vagando pelo universo, apesar da paralisia, como se ainda fosse jovem. Clarke nasceu na Inglaterra em 16 de dezembro de 1917 e trabalhou com radares na Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um dos primeiros a sugerir o uso de satélites orbitais para as comunicações, e na década de 1940 previu que o homem chegaria à Lua antes de 2000, idéia a princípio desprezada por especialistas. Quando Neil Armstrong pousou na Lua, em 1969, os Estados Unidos disseram que Clarke havia "fornecido o impulso intelectual essencial" que levou a humanidade até lá. Clarke esteve pela primeira vez no Sri Lanka na década de 1950, para mergulhar no oceano Índico, e se apaixonou pelo lugar a ponto de ficar para sempre. Escreveu mais de 80 livros, além de 500 artigos e contos. Em 2005, recebeu a mais importante condecoração cingalesa por sua contribuição científica e tecnológica e por seu compromisso com o Sri Lanka. "Vivo no Sri Lanka há 50 anos, e em metade do tempo fui uma triste testemunha de um amargo conflito que divide meu país adotivo, e gostaria de ver uma paz duradoura estabelecida no Sri Lanka assim que possível", disse Clarke por ocasião do aniversário, num vídeo divulgado pelo site www.youtube.com. Cerca de 70 mil pessoas morreram desde 1983 no conflito entre o governo e a guerrilha separatista Tigres da Libertação Tâmil. Clarke também vinha trabalhando com a idéia de um "elevador espacial". "A era de ouro do espaço está só começando", previu Clarke. "Nos próximos 50 anos, milhares de pessoas vão viajar para a órbita da Terra, e então para a Lua e além. As viagens espaciais e o turismo espacial um dia se tornarão quase tão comuns quanto voar para destinos exóticos no nosso planeta."