Morre Arthur C. Clarke, autor de '2001: Uma Odisséia n Espaço' O escritor britânico de ficção científica Arthur C. Clarke, autor de "2001: Uma Odisséia no Espaço", morreu no Sri Lanka aos 90 anos. "Ele teve um ataque cárdio-respiratório", disse Rohan de Silva, secretário pessoal do escritor, na quarta-feira (horário local). Para celebrar sua "90a órbita do sol" em dezembro, o autor e teorista fez três desejos: Que os E.Ts me chamem, que o homem abandone seu hábito petroleiro e que o Sri Lanka encontre a paz. (Reportagem de Simon Gardner)