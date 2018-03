Morre, aos 97 anos, único inglês mandado a Auschwitz Leon Greenman, o único inglês no campo de concentração de Auschwitz, morreu nesta sexta-feira em um hospital de Londres, aos 97 anos, informou o museu judaico. A mulher de Greenman, a holandesa Esther, e seu filho Barney, de 3 anos, morreram em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial. "Ele quebrou a perna recentemente e estava internado no hospital no norte de Londres, onde faleceu hoje", disse uma porta-voz do museu. Greenman sobreviveu a seis campos de concentração e a uma caminhada de 90 quilômetros. Durante seu cativeiro, ele jurou que se sobrevivesse dedicaria o resto de sua vida contando ao mundo o que aconteceu com ele e milhões de outros prisioneiros. Ele cumpriu a promessa, escrevendo o livro "An Englishman in Auschwitz" (um inglês em Auschwitz) e dando muitas palestras até bem pouco tempo atrás. Em 1988, Greenman recebeu um prêmio por seu trabalho contra o racismo. Nascido em Londres, em 18 de dezembro de 1910, Greenman se mudou com a família para Roterdã, na Holanda, quando tinha 5 anos de idade. Lá conheceu no início da década de 30 Esther van Dam, que era holandesa, mas morava em Londres. Eles se casaram em 1935, mas voltaram para Roterdã para cuidar da avó dela. Seu filho Barney nasceu em 1940. Os alemães invadiram a Holanda em maio de 1940 e em outubro de 1942 os Greenmans foram levados com centenas de outros judeus primeiramente para Westerbork e, depois, a Auschwitz, onde sua mulher e filho foram mortos numa câmara de gás. Greenman foi libertado do campo de Buchenwald em 11 de abril de 1945 pelo 3o Exército dos Estados Unidos. Ele nunca voltou a casar-se e sofreu pela morte da mulher e do filho por toda a sua vida, informou o museu. (Reportagem de Jeremy Lovell)