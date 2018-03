Morre, aos 91 anos, o artista Odetto Guersoni Morreu no domingo, 8, pela manhã, em São Paulo, aos 91 anos, o artista Odetto Guersoni, em decorrência de complicações com a medicação que tomava para se recuperar de uma trombose. No dia 30, Guersoni inaugurou na sala do Gabinete de Gravura Guita e José Mindlin, espaço dedicado a mostras de artes gráficas na Estação Pinacoteca, uma retrospectiva de sua produção de gravuras, com 54 obras realizadas entre 1940 e 2003. A mostra, com curadoria de Ana Paula Nascimento, da equipe de curadores da Pinacoteca do Estado, fica em cartaz até 30 de setembro. Também neste ano, em abril, Odetto Guersoni foi ao Sesc da Avenida Paulista na cerimônia de entrega dos prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), recebendo homenagem por sua extensa trajetória como gravador, pintor, escultor e professor. Odetto Guersoni nasceu em Jaboticabal, em 1916, filho de imigrantes italianos. Quando criança, mudou-se para a cidade de Monte Alto, mas no fim de sua adolescência, com 17 anos, rumou a São Paulo sozinho para estudar arte. Formou-se em pinturas e artes decorativas pelo Liceu de Artes e Ofícios, onde estudou na década de 1940. Prestes Maia Por sua formação, suas primeiras obras foram mais as do campo pictórico - "cultivava uma pintura de fria observação da realidade", como escreveu o crítico Walter Zanini em texto de 1983 -, tanto que Guersoni começou a freqüentar o ateliê do artista Mário Zanini, grande incentivador de sua carreira. Por causa dessa relação de amizade, Guersoni também conheceu outros integrantes do Grupo Santa Helena, do qual Zanini fazia parte. Ao mesmo tempo, Guersoni também começou a lecionar arte, em 1945, no Serviço Nacional da Indústria (Senai). Em 1947, o primeiro marco de sua trajetória foi a participação da mostra do Grupo dos 19, na Galeria Prestes Maia, que trouxe à tona obras de então jovens criadores (e depois, importantes nomes da arte brasileira), como Marcello Grassmann, Flávio-Shiró, Maria Leontina, Aldemir Martins, Lothar Charoux e Luiz Sacilotto, Mário Gruber. É também nesse período, em 1948, que Guersoni, com bolsa de estudos concedida pelo Governo da França, vai a Paris estudar pintura na Academie de la Grande Chaumière e artes gráficas e industriais na École Superieur d’Art Graphique Estienne. Foi quando ele descobriu o gosto pela gravura, gênero pelo qual ficou conhecido e pelo qual experimentou e criou novas técnicas, que se tornaram sua marca, como se pode ver na mostra em cartaz na Estação Pinacoteca. Gravuras Nas artes gráficas, a primeira técnica explorada por Guersoni foi a gravura em metal. Na França, ele fez litografia (gravura que tem como matriz a pedra) - apenas duas peças dessa técnica em toda a sua vida. Realizou também xilogravuras, mas poucas, algumas na década de 1950 sobre temas sociais inspirados no expressionismo. Nessa época também, a amizade com outro artista, Aldo Bonadei, foi importante para a arte de Guersoni. Como Bonadei trabalhou com bordado e costura - incluídos como uma técnica diferente de gravura, a filigrafia, feita com utilização de fios de lã costurados na matriz, o que permitia impressão de relevos. Depois, na 1960, Odetto Guersoni cria uma obra também de caráter experimental, mas mais voltada para a abstração. Em um momento sua gravura é gestual, inspirada nas obras do abstracionismo informal que aportavam nas Bienais de São Paulo daquele período. Guersoni criou a técnica da plastigrafia (na qual a matriz da gravura é forrada por gesso ou argila, por exemplo, e o artista faz o desenho usando objetos como um pente, uma caneta), para fazer uma obra com uma característica mais gestual. No campo da abstração, também fez obras de caráter geométrico e repetitivo. "A natureza é feita de formas geométricas. Basta reparar numa folha, numa flor e no ser humano", explicou o artista ao Estado em 1998. Dessa maneira, e a partir de então, Guersoni cria as suas famosas mandalas; faz trabalhos em que as formas vão se justapondo, algumas com forte referência à optical art. Com o uso das cores, cria até mesmo transparências. "As possibilidades de combinações são infinitas, o que torna o ato da procura fascinante", disse em 2000, à historiadora Mayra Laudanna.