Morre aos 91 anos George Shearing Morreu na segunda-feira, aos 91 anos, o pianista inglês George Shearing, um dos grandes nomes do jazz. Ele fixou residência nos EUA em 1947, formando um quinteto dois anos depois, ativo até 1978. Shearing, que nasceu cego, em Londres, filho de um mineiro e de uma faxineira de trens, foi também compositor, sendo autor do standard Lullaby of Birdland, gravado, entre outros, pela cantora Ella Fitzgerald. O pianista publicou há sete anos a autobiografia, que tem o mesmo título da canção, em que conta como apurou o ouvido musical atirando garrafas pela janela quando pequeno, aprimorando-se depois com os discos de Art Tatum e Fats Waller.