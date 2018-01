Morre aos 90 anos Edward Lorenz, o pai da teoria do caos O meteorologista norte-americano Edward Lorenz, considerado o pai da teoria do caos por demonstrar o "efeito borboleta" --a possibilidade de pequenos fatos desencadearem grandes consequências--, morreu na quarta-feira, de câncer, aos 90 anos, segundo o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Lorenz concebeu o seu modelo na década de 1960, e em 1972 apresentou um estudo intitulado "Previsibilidade: O Bater de Asas de Uma Borboleta no Brasil Desencadeia Um Tornado no Texas?". Nascido em 1917 em West Hartford, Connecticut, Lorenz se graduou em Matemática no Dartmouth College em 1938, e se pós-graduou na Universidade Harvard em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhava com previsão do tempo no Exército e decidiu estudar Meteorologia. Formou-se em 1943 pelo MIT e se pós-graduou cinco anos depois. "Quando menino, eu sempre me interessei em fazer coisas com números, e também era fascinado pelas mudanças no tempo", escreveu Lorenz na sua autobiografia. "Ao mostrar que certos sistemas determinísticos têm limites formais de previsibilidade, Lorenz colocou o último prego no caixão do universo cartesiano e fomentou o que alguns chamaram de terceira revolução científica do século 20, no encalço da relatividade e da física quântica", disse Kerry Emanuel, professor de Ciência Atmosférica no MIT. (Reportagem de Maggie Fox)