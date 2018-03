Morre, aos 89 anos, o escritor espanhol Miguel Delibes

Mestre no uso do idioma, segundo a crítica, e membro da Real Academia da Língua Espanhola, Delibes começou a trabalhar como caricaturista em um jornal pequeno, antes de tornar-se repórter, editor e, por fim, escritor, em uma carreira de mais de 50 anos, coroada com o Prêmio Cervantes de Literatura, em 1993. Também recebeu outras distinções, como o Príncipe de Asturias das Letras. Nascido em Valladolid, no coração de Castilla, os costumes rurais e sua cultura permearam seus trabalhos, entre os quais se destacam "Os santos inocentes" e "Cinco horas com Mário".