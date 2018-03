Morre aos 89 anos Jane Russell, atriz de 'Os Homens Preferem as Loiras'

WASHINGTON - A atriz Jane Russell, inesquecível por seu papel em Os Homens Preferem as Loiras (1953) com Marilyn Monroe, faleceu nesta segunda-feira, 28, aos 89 anos, por problemas respiratórios, segundo a imprensa americana.

A atriz descoberta pelo milionário Howard Hughes faleceu em sua casa de Santa Maria, na Califórnia, informa o Hollywood Reporter.

Jane foi uma das grandes estrelas de Hollywood durante as décadas de 1940 e 1950 com filmes como O Proscrito, que a mostrou como uma das mais belas da época.

No entanto, o pico de sua carreira chegou para esta atriz morena com Os Homens Preferem as Loiras, uma comédia na qual dividiu cena com a loira Marilyn Monroe.

Sua carreira decaiu nos anos 1960 e durante os 1970 se transformou na imagem dos sutiãs da marca Playtex, para a qual protagonizou a campanha Cross Your Heart.

No entanto, a partir dessa época fez poucos filmes em 1989 recebeu o prêmio Women's International Center Living Legacy Award.

Jane se destacou por sua faceta social e participou de várias organizações de caridade, mas segundo sua nora Etta Waterfiel, sua saúde decaiu há algumas semanas.