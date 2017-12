Morre aos 85 anos produtor da série de TV Os Pioneiros

Ed Friendly, produtor da série de televisão Os Pioneiros (Little House on the Prairie), morreu em Rancho Santa Fé (Califórnia), aos 85 anos, informou na terça-feira, 19, seu agente. Friendly, também um dos criadores da série cômica Rowan and Martin´s Laugh-In, morreu de câncer no domingo, acrescentou a fonte. Sucesso da rede NBC entre 1968 e 1973, Rowan and Martin´s Laugh-In lançou para o estrelato figuras como Goldie Hawn e Lily Tomlin. Em 74, Friendly produziu Os Pioneiros, com Michael Landon, que já tinha feito fama como um dos irmãos da série Bonanza.