Morre, aos 84 anos, o escritor americano Kurt Vonnegut O escritor americano Kurt Vonnegut, conhecido principalmente por clássicos como Matadouro 5 e Cama de Gato, morreu na noite de terça-feira, 11, em Manhattan, aos 84 anos, divulgou o jornal The New York Times nesta quarta-feira. Um amigo de longa data da família de Vonnegut, Morgan Entrekin, responsável pelo anúncio da morte do escritor, disse que ele sofreu danos cerebrais em conseqüência de uma queda sofrida algumas semanas atrás. Nascido em Indianápolis em 1922, Vonnegut também escreveu peças, ensaios e contos. Mas seus romances - um total de 14 - se tornaram clássicos da contracultura americana. Ele foi um ídolo literário, principalmente para estudantes dos anos 1960 e 1970, disse o New York Times. O momento que definiu a vida de Vonnegut foi o bombardeio de Dresden, na Alemanha, pelas Forças Aliadas em 1945, acontecimento ao qual ele assistiu na condição de prisioneiro de guerra. O bombardeio de Dresden formou a base de Matadouro 5 (Slaughterhouse-Five), que foi publicado em 1969 contra o pano de fundo da Guerra do Vietnã, dos distúrbios raciais e da agitação cultural e social dessa época. Herói cult Vonnegut virou herói cult quando o romance chegou ao primeiro lugar na lista dos livros mais vendidos, disse o artigo, acrescentando que algumas escolas e bibliotecas proibiram o livro em função de seu conteúdo sexual, linguagem chula e descrições de violência. Depois da publicação de Matadouro 5, Kurt Vonnegut mergulhou numa depressão profunda e prometeu nunca mais escrever outro romance. Em 1984, ele teria tentado suicidar-se com álcool e soníferos. Seus livros eram um misto de ficção e autobiografia, tendendo a empregar parágrafos de uma sentença, pontos de exclamação e muitos itálicos. Alguns críticos disseram que Vonnegut tinha criado um novo tipo literário; outros o acusavam de repetir-se, reciclando temas e personagens. De acordo com o NYT, alguns leitores achavam suas obras incoerentes. Cama de Gato (Cat´s Cradle) foi publicado em 1963 e, embora inicialmente tivesse vendido apenas cerca de 500 cópias, hoje é largamente lido em aulas de inglês do segundo grau, disse o jornal. Último trabalho O último livro de Vonnegut, lançado em 2005, foi Um Homem Sem Pátria, uma coletânea de ensaios biográficos. Também esse livro se tornou um best-seller. Sua primeira peça, Happy Birthday, Wanda June, estreou fora da Broadway em 1970, com recepção mista da crítica. Mais ou menos nessa mesma época Vonnegut separou-se de sua primeira mulher, Jane. Descendente de quarta geração de imigrantes alemães, Vonnegut deixa sua esposa, a fotógrafa Jill Krementz, a filha deles e seis outros filhos, disse o New York Times. Vonnegut tem vários livros publicados no Brasil, entre eles Matadouro 5, Destinos Piores Que a Morte e o recente Um Homem Sem Pátria. Lista de livros de Vonnegut: Player Piano (1952) As Sereias de Titã (1959) Mother Night (1961) Cama de Gato (1963) God Bless You, Mr Rosewater (1965) Matadouro 5 (1969) Café-da-manhã dos Campeões (1973) Slapstick (1976) Jailbird (1979) Deadeye Dick (1982) Galápagos (1985) O Barba Azul (1987) Hocus-Pocus (1990) Timequake - Tremor do Tempo (1997) Um Homem Sem Pátria (2005) Texto ampliado às 11h15