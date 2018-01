Morre, aos 83 anos, Clare Fischer Clare Fischer, compositor e arranjador que ganhou 11 prêmios Grammy por trilhas feitas para cinema e TV, morreu na quinta-feira, aos 83 anos, em Burbank, Califórnia, após sofrer uma problema cardíaco e ser operado num hospital de Los Angeles. Autor versátil e pianista, ele também assinou arranjos para discos pop de Prince, Michael Jackson, Paul McCartney e Carlos Santana. Amigo de Tom Jobim, ele começou a carreira como pianista e arranjador do grupo Hi-Los, em 1950, e tocou com o trompetista de jazz Dizzy Gillespie em discos de bossa nova, nos anos 1960. Seu último disco foi Continuum, lançado no ano passado./AP.