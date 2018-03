Morre aos 80 anos o saxofonista Boots Randolph

O saxofonista Boots Randolph, conhecido como compositor do tema principal da série de humor britânica The Benny Hill Show, e que colaborou com artistas como Elvis Presley e Johnny Cash, morreu nesta terça-feira, 3, aos 80 anos, de hemorragia cerebral. O artista, considerado um dos maiores músicos de estúdio dos Estados Unidos, foi hospitalizado após uma hemorragia cerebral que sofreu no dia 25 de junho. Ele ficou em coma até a morte, informou sua agente e porta-voz de sua família, Betty Hofer. Randolph, nascido em Paducah (Kentucky, EUA), era muito mais que um saxofonista para Nashville, cidade onde vivia desde 1961 e na qual tocou em vários clubes noturnos durante mais de 30 anos. Era considerado um ícone musical e turístico, como Wayne Newton, em Las Vegas, e Pete Fountain, em Nova Orleans. Boots tocou com Chet Atkins e Floyd Kramer, gravando mais de 40 álbuns e viajando durante mais de 15 anos com o Festival of Music. Como músico de estúdio, tocou na gravação de temas como Return To Sender, de Elvis Presley; Oh Pretty Woman, de Roy Orbison; e Rockin´ Round the Christmas Tree, de Brenda Lee. Outros artistas de renome com quem trabalhou foram Johnny Cash e Buddy Holly. O salto para a fama veio em 1963, quando compôs e gravou o tema Yakety Sax, inspirado no solo de saxofone de King Curtis para Yakety Yak, de 1958. O sucesso se tornou a trilha da série humorística britânica The Benny Hill Show. Outros temas conhecidos do artista são Hey Mr. Sax Man, de 1964, e Temptation, de 1967. Ele definia a si mesmo como o único saxofonista rústico do mundo. No entanto, foi o estilo rural que garantiu o seu destaque entre os músicos de sua época. Homer Louis Randolph, ou Boots, como era chamado popularmente, começou a tocar o saxofone na escola. Entrou para o Exército e tocou na banda marcial durante a 2.ª Guerra Mundial. Posteriormente trabalhou em clubes noturnos de Indiana e Illinois até assinar com a RCA e ser contratado como músico de estúdio, em 1958. Randolph abriu seu próprio clube noturno em Nashville, que comandou durante 17 anos.