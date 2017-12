Morre, aos 71 anos, a atriz argentina Norma Pons

A atriz argentina Norma Pons morreu nesta terça-feira, 29, aos 71 anos, em em sua casa em Buenos Aires, segundo declarações de familiares.

A última aparição da atriz veterana foi na segunda-feira na reestreia de um programa de televisão local, onde também participou do concurso Dancing for a Dream. Além disso, Norma Pons estava atualmente encenando a A Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, no teatro Regina de Buenos Aires.

Natural da cidade de Rosário, a atriz estrelou nos anos 1960 diversos musicais mostra e inúmeros espetáculos na capital da Argentina com sua irmã Mimi Pons , com quem dividiu a cena em vários filmes.

Na década de 1980, sua carreira no cinema foi intensa, participando de filmes como Fim de Semana e A Mulher Invisível, de Noel Coward.

Em 1996, recebeu o Prêmio Martin Fierro, o maior do rádio e televisão da Argentina, como melhor atriz cômica. Também foi reconhecida pelo Prêmio Codor de Prata, como melhor atriz por sua interpretação no filme Sotto voce.