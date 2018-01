Morre aos 68 anos o jornalista Eduardo Martins

Morreu na madrugada deste domingo, 13, o jornalista Eduardo Martins, autor do Manual de Redação e Estilo do jornal O Estado de S. Paulo, vítima de câncer e insuficiência respiratória. O corpo será velado neste domingo e enterrado no cemitério São Paulo às 16 horas. Martins nasceu 26 de julho de 1939, em Cáceres, no Mato Grosso e começou no Estadão em 1956, aos 17 anos, para cuidar da seção de palavras cruzadas. Desde então foi redator, repórter, chefe de reportagem e comandou as editorias de Nacional, Economia e Cultura. Em 2001, Martins foi premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte por seu programa De palavra em palavra, da Rádio Eldorado, como melhor na área cultura. O jornalista ainda é autor de livros como Uso do Hífen e Com todas as letras: o português simplificado.