Morre, aos 68 anos, músico Pete Cosey Morreu no dia 30 de maio o guitarrista Pete Cosey, músico original responsável pela novidade sonora de algumas gravações de Miles Davis, Howlin'Wolf e Muddy Watters. O anúncio foi feito no fim de semana por sua filha, Marianna Cosey. Segundo ela, o pai morreu após complicações durante uma cirurgia. Aos 68 anos, o guitarrista já estava distante dos palcos mas, segundo sua filha, continuava a tocar em escolas e hospitais para crianças. Ele nasceu em Chicago e, mais tarde, mudou-se para o Arizona. Sua carreira deslanchou nos anos 60, quando tocava na banda do estúdio em Chicago no qual gravavam Muddy Waters e Howlin'Wolf. / AP