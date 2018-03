Morre aos 67 anos a ex-musa de Bob Dylan, Suze Rotolo

Hoberman escreveu em seu blog que a artista de 67 anos morreu "depois de uma doença prolongada, em seu loft em Noho (Nova York) e nos braços de seu marido, Enzo Bartoccioli, com quem estava casada havia 40 anos".

A revista Rolling Stone considerou Rotolo a musa que teria inspirado algumas das primeiras canções de amor de Dylan, entre elas "Don't Think Twice, It's All Right", "Boots of Spanish Leather" e "Tomorrow Is a Long Time".

Graças a sua postura esquerdista, ela também "exerceu um papel enorme no despertar político de Dylan", escreveu a Rolling Stone.

Rotolo foi fotografada com Dylan na capa de seu álbum de 1963 "The Freewheelin' Bob Dylan", e seu livro de memórias, lançado em 2009, é intitulado "A Freewheelin' Time: A Memoir of Greenwich Village in the Sixties".

Ela tinha 17 anos quando começou a namorar Dylan, em 1961. Na canção "Don't Think Twice, It's All Right", ele escreveu: "Uma vez amei uma mulher, uma criança, me disseram / Dei a ela meu coração, mas ela queria minha alma".

(Reportagem de Mike Collett-White)