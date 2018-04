Morre, aos 65 anos, o ator russo Oleg Yankovsky

O ator Oleg Yankovsky, um dos grandes nomes do teatro e cinema da Rússia, morreu nesta quarta-feira, 20, aos 65 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas, informou a imprensa local.

Filho de um oficial do Exército soviético que morreu em um dos campos de concentração stalinistas, Yankovsky começou sua carreira de ator no fim dos anos 60 em um teatro da cidade de Saratov, cerca de 800 quilômetros ao sudeste de Moscou.

No fim da década de 70, se tornou famoso na então União Soviética por participar de filmes para a televisão local. Durante sua carreira, recebeu diversos prêmios nacionais, e em 1991, ao lado da cantora Alla Pugacheva, foi o último soviético a ser agraciado com o título de Artista do Povo da União Soviética.

No ano 2000, atuou no romance "Porque Choram os Homens", dirigido por Sally Potter.