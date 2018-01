Morre, aos 62 anos, o escritor Oscar Hijuelos

Morreu ontem, em Nova York, o escritor norte-americano Oscar Hijuelos. Ele estava com 62 anos e sua morte foi anunciada hoje por sua mulher, segundo quem ele desmaiou durante um jogo de tênis e não mais recuperou a consciência.

Hijuelos foi o primeiro autor de origem hispânica a vencer o Prêmio Pulitzer de ficção, pelo livro Os Mambo Kings Tocam Canções de Amor (1989), lançado este ano no Brasil pela editora Virgilae.

O autor nasceu em Nova York, filho de pais cubanos, e dedicou boa parte de sua obra a histórias que tratam da adaptação de latino-americanos aos costumes dos EUA. Seu primeiro livro, Our House in the Last World, foi publicado em 1985.

Sua segunda obra, Os Mambo Kings Tocam Canções de Amor, foi adaptada para o cinema em 1992 e, em 2005, ganhou uma versão em musical, estreada na Broadway. No ano passado, a história ganhou continuação com a publicação de Bella María de mi Alma.