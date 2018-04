Morre, aos 49 anos, o fotógrafo Luiz Calazans

O fotógrafo Luiz Calazans morreu na quarta-feira, 8, aos 49 anos, vítima de um enfarte fulminante. Calazans participou da 13.ª Bienal de São Paulo e tem fotos no acervo do Museu Francês de Fotografia. Realizou diversos trabalhos para a Editora Abril e para as revistas Casa Vogue e Arc Design, entre outras publicações. Os últimos trabalhos dele foram voltados para a publicidade, para empresas como Artefacto, Donatelli, Trussardi, Interbagno, La Lamp, Dominici e Mundo do Enxoval. A missa de sétimo dia será realizada nesta terça,14, na Igreja São Pedro São Paulo, às 19 horas. Luiz Calazans deixa mulher, a jornalista Solange Viana, e os filhos Thiago, de 21 anos, e Lucas, de 17 anos.