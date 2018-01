Morre aos 39 anos a ex-coelhinha Anna Nicole Smith Morreu nesta quinta-feira, aos 39 anos, Anna Nicole Smith, ex-coelhinha da Playboy e viúva do magnata do petróleo J. Howard Marshall II. Anna Nicole estava hospedada em um hotel de Hollywood e foi encontrada inconsciente pelo marido e seu advogado, Howard K. Stern, informou a CNN. A ex-modelo, cujo filho de 20 anos morreu no ano passado foi levada com urgência do hotel ao Hospital Memorial Regional de Miami. Anna Nicole havia se registrado no hotel nesta quinta com o marido e uma enfermeira, e deveria deixar o local na sexta-feira. Anna Nicole Smith ficou famosa devido à batalha judicial com a família do ex-marido em torno da herança de J. Howard Marshall II. O magnata morreu em 1995, 14 meses após o casamento. Anna decidiu entrar na Justiça para exigir a metade da fortuna do magnata, avaliada em US$ 1,6 bilhão. O dinheiro teria sido uma promessa do bilionário, quando, aos seus 90 anos, conheceu a voluptuosa loira em um cabaré de Houston, e a pediu em casamento. A dançarina, com 26 anos, fazia shows de top less, e aceitou a proposta. Ela, contudo, não foi listada no testamento de Marshall, que, ao morrer, deixou todas as ações de suas empresas e o resto de seu patrimônio para seu filho adotivo, Pierce, 61 anos. Em 2002, Anna conseguiu na Justiça de Houston o direito a receber US$ 88 milhões (US$ 44,2 milhões em compensação e a mesma quantia em ?punição?) no processo que movia por calúnia e difamação contra Pierce. Mas, a coelhinha recusou a decisão, alegando ainda ter direito a receber mais US$ 30 milhões da fortuna. No mesmo ano, foi pela lista do estilista hollywoodiano Mr. Blackwell, como ?merecidamente?, a mais cafona do ano. Entre 2002 e 2003, a ex-modelo, o marido, o filho e o poodle sexualmente frustrado, Sugar Piem, participaram de um reality show em sua própria casa, o The Anna Nicole Show, promovido pela E! Entertainment Television. Na época, Anna tentava alavancar a carreira de atriz prometendo perder 15 quilos até a estréia da próxima temporada do programa. Com o estrelato na E! Entertainment, Anna Nicole foi escolhida para participar da quarta edição do Big Brother das Celebridades na Inglaterra em 2006, tendo de ficar confinada com outras estrelas, como o ator Macaulay Culkin e o ex-jogador de basquete Dennis Rodman.