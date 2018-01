Morre aos 25 anos o ator Brad Renfro, ex-astro mirim O ator Brad Renfro, estrela de filmes como "O Cliente" e "Tom and Huck" quando era criança, e que nos últimos anos procurava combater a dependência de drogas, foi encontrado morto em Los Angeles na segunda-feira, aos 25 anos. Um representante do instituto médico-legal do Condado de Los Angeles disse que a causa da morte de Renfro está sendo investigada. "Posso confirmar que Brad Barron Renfro está morto", disse à Reuters o representante, Ed Winter. "Ele foi encontrado em uma residência, sem sinal de vida. Recebeu atendimento de paramédicos e foi aunciado morto às 9h00 (horário local)." O site de celebridades TZ.com informou que Renfro, que em 2006 se confessou culpado de tentar comprar heroína, meses depois de uma foto de sua detenção ser publicada na primeira página do Los Angeles Times, acabara de concluir sua participação num filme com Winona Ryder e Billy Bob Thornton. Renfro fez sua estréia no cinema aos 12 anos de idade no papel de um garoto que sabia demais em "O Cliente" (1994), baseado num thriller de John Grisham e estrelado por Tommy Lee Jones e Susan Sarandon. No ano seguinte, foi elogiado por sua atuação em "A Cura." Depois de confessar sua culpa em fevereiro de 2006, Renfro teve vários desentendimentos com a lei, foi obrigado a seguir um programa de tratamento antidrogas e posto em liberdade condicional por três anos.