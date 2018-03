Morre Anthony Minghella, diretor de 'O Paciente Inglês' O diretor de cinema britânico Anthony Minghella morreu aos 54 anos, anunciou hoje Judy Daish, a agente do diretor. Ela não forneceu detalhes sobre o falecimento. Minghella ganhou o Oscar de melhor diretor em 1997 por O Paciente Inglês, realizou parte de uma série de adaptações de obras literárias que incluíram O Talentoso Ripley e Cold Mountain. Minghella acabara de estrear seu mais recente filme na Grã-Bretanha, The Nº 1 Ladies'' Detective Agency, rodado em Botsuana. Nascido na ilha inglesa de Wight, de pai italiano e mãe escocesa, se formou na Universidade de Hull (norte da Inglaterra). Começou sua carreira escrevendo obras para o rádio e fazendo séries para a televisão britânica, tanto na BBC quanto no canal ITV. Ele era presidente do British Film Institute.