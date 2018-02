Morre Alvin Lee, do Ten Years After Alvin Lee, o guitarrista e vocalista da antológica banda de rock n?roll Ten Years After morreu ontem, aos 68 anos, de complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico de rotina. O inglês se tornou referência após se apresentar, em 1969, no festival Woodstock. De técnica impressionante que lhe proporcionava um dos fraseados mais velozes em seu instrumento, gravou 14 discos com o Ten Years After e outros 14 álbuns solo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.