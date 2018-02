Morre Adler, um gigante do palco A família de Richard Adler, um dos grandes nomes do teatro musical norte-americano, anunciou no fim de semana a morte do letrista de The Pajama Game e Damn Yankees, a história de um homem que vende a alma ao Diabo em troca da vitória de seu time de beisebol. A peça foi um dos maiores sucessos da Broadway em 1955, sendo apresentada mais de mil vezes e ganhando os principais prêmios daquele ano, incluindo o Tony de melhor musical. Adler nasceu em Nova York em 1921, filho de um pianista, que o incentivou a escrever. As peças do autor, inclusive as citadas, foram adaptadas para o cinema e receberam inúmeras remontagens. / NYT